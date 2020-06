Mesures sociales du gouvernement : le parti Moele- Bénin approuve

Le parti Mouvement des Elites pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) a livré sa position par rapport aux mesures sociales décidées par le gouvernement pour soulager les populations en ces temps de crise sanitaire.

Contrairement au parti Restaurer l’espoir, le parti Moel- Bénin est satisfait de la la série de mesures prises en conseil des ministres en sa séance du 10 juin par le gouvernement afin d’accompagner les populations à sortir progressivement de la crise.

En effet, le secrétaire général du parti était dimanche 14 juin, l’invité de l’émission « Ma part de vérité », de la chaîne de télévision, « Golfe TV ».

Céphis Béo Aguiar, secrétaire général du parti Moele-Bénin a rendu hommages aux âmes innocentes qui ont perdu la vie dans la crise liée à la pandémie du coronavirus au Bénin. L’invité de Golfe Tv, dimanchhe 14 juin 2020 a par la même occasion remercié le gouvernement pour les innombrables mesures prises pour soulager le peuple béninois. « C’est avec beaucoup de joie que Moele-Bénin a appris ces mesures audacieuses et courageuses du gouvernement. Avec cette démarche du gouvernement, nous pouvons être définitivement satisfaits de ce que nous avons un gouvernement responsable et méthodique », avait -il laissé entendre.

Les premières mesures prises par le pouvoir au début de la crise témoignent dit-il, de la maturité des personnalités qui ont en charge la gestion du Bénin et ces mesures, ont permis de gérer au mieux la crise. Des mesures exceptionnelles prises ont même été appréciées ailleurs et ont fait école à l’instar du port obligatoire de masques ou la mise en place du cordon sanitaire. Même si pour le parti Moele-Bénin, ces actions ne sont pas suffisantes et ne pourront résorber toute la batterie de difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Néanmoins, cet apport louable et considérable du gouvernement servira à oxygéner tout le circuit économique national, rassure Céphis Béo Aguiar. Avec ce choix opéré, ce parti rejoint le patronat qui lui aussi à salué cette décision gouvernementale.