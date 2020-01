Michael B. Jordan (Black Panther) : À 32 ans l’acteur prend une importante décision

L’acteur Michael B. Jordan (Black Panther) vient de faire un grand pas dans sa vie. À 32 ans, Jordan a décidé de quitter le cocon familial et être indépendant.

Un grand pas vers la liberté ! Si Michael B. Jordan fait partie de ces beaux gosses qu’il faut suivre en 2020, il vient aussi de faire son entrée dans la cour des grands ! Le mariage ? Un enfant ? Non, rien de tout cela. La star de Black Panther a enfin pris son envol et quitté le nid. A 32 ans, l’acteur sexy vient de partir du domicile familial et va enfin pouvoir goûter aux joies de la vraie indépendance.

Lors d’une interview sur le talk-show d’Ellen DeGeneres pour parler de son actualité, Michael a confirmé la grande nouvelle avec un enthousiasme qu’il ne pouvait cacher : «C’est arrivé. C’est bien. C’est cool !» puis a fait une drôle de révélation.

Selon Michael B. Jordan, ses parents étaient encore plus heureux qu’il ne l’était : «Je suis quasiment sûr qu’ils ont réorganisé toute la maison quand je suis parti. Genre, ils ont brûlé de l’encens, se sont débarrassés de moi, puis j’ai eu mon chez-moi».

Bien que cette nouvelle puisse en surprendre plus d’un, Ellen a tenu à préciser sur le ton de l’humour que Michael B. Jordan avait en réalité acheté la maison dans laquelle ses parents étaient venus s’installer et avec qui il vivait : «C’est un bon moyen pour eux d’avoir la maison parce qu’ils sont restés et tu as dû partir» a-t-elle ainsi dit.

Très proche d’eux, l’acteur a également révélé que son nouveau chez-lui se trouvait à seulement 20 minutes de chez ses parents, très pratique pour «venir dîner le dimanche soir». Une toute nouvelle vie que sa petite amie Snoh Aalegra appréciera sans aucun doute !