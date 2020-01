Michael Douglas s’enflamme pour Mike Bloomberg, candidat aux présidentielles américaines

Michael Douglas a choisi son camp : il soutient officiellement Mike Bloomberg dans la course à l’investiture démocrate et espère voir l’ex-maire de New York s’installer à la Maison blanche. En début de semaine, l’acteur a même assuré à People qu’il «n’avait pas été aussi excité» depuis la candidature de John F. Kennedy.

«Je me sens si reconnaissant, en ces temps particulièrement difficiles, d’avoir l’un des meilleurs candidats de l’histoire de nos élections», a déclaré la star dans un élan dithyrambique.

Un adversaire de taille

«Bloomberg offre l’opportunité rare de nous coaliser et de nous rassembler tout en se débarrassant des affreuses et négatives tactiques qui ont cours, a poursuivi Michael Douglas (75 ans). Et le fait qu’il soit victorieux à ce degré des élections est phénoménal.»

A 77 ans, le milliardaire Mike Bloomberg a occupé la mairie de New York de 2002 à 2013. Il s’est lancé dans la mêlée pour l’investiture démocrate en novembre dernier, soit environ un an après ses adversaires, comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren pour ne citer qu’eux. A quelques semaines du premier scrutin, l’homme politique se place en quatrième position dans les sondages.