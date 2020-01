Michel Aïssê, Coach en développement personnel et programmation neurolinguistique

Aider, porter assistance à l’autre, résoudre les situations personnelles en partant de facultés qui sommeillent en lui. Cette science appelée coaching est aujourd’hui en plein essor. Dans cette interview, Michel Aïssê, Coach en développement personnel et programmation neurolinguistique éclaire les lecteurs pale de cet art.

Veuillez-vous présenter au lectorat

Merci d’abord à Dieu pour le souffle de vie. Je vous remercie également pour cette opportunité d’interview que vous m’offrez à travers vos colonnes. La nature et moi vous en sommes reconnaissants. Je m’appelle Michel Aïssê. Je suis africain, béninois et prince de Savalou. Je suis enseignant, professeur au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou.

Je suis Coach-formateur en développement personnel et en programmation neurolinguistique depuis Avril 2016. Ça fera bientôt 4 ans que je guide. Ma particularité réside dans ma spécialité qui est le NOM. Je suis promoteur du «Cabinet MAÏS» de Coaching qui est une puissante alternative de résolution des situations personnelles de vie. Nous guidons et organisons des formations.

Que faut-il comprendre par coaching en développement personnel et programmation neurolinguistique ?

Pour simplifier, je peux dire que le coaching en développement personnel est l’art de guider un sujet (individu) vers la solution à sa situation (problème) tout en améliorant son être. Quant à la programmation neurolinguistique, c’est l’usage de la parole à notre avantage pour atteindre nos objectifs. Nous pouvons bien en déduire que la programmation neurolinguistique est un outil du développement personnel.

A l’occasion de l’un de vos séminaires, vous avez évoqué des pièges à éviter lors de la présentation des vœux. Pouvez-vous éclairer davantage le lectorat ?

Merci pour cette question pour laquelle j’ai carrément pris mon bâton de pèlerin ces jours-ci. Oui la fin et le début d’année sont des occasions solennelles de présentation de vœux. En majorité ces vœux sont de vraies malédictions subtiles et souvent involontaires.

Ainsi, des parents maudissent involontairement leurs enfants de bon cœur et avec beaucoup d’amour. De même, des conjoints se maudissent abondamment avec amour, de façon involontaire. Voilà, hélas, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne voient pas l’utilité des vœux car la nouvelle année se présente à eux avec son lot de situations difficiles (problèmes).

Les bons vœux formés ou présentés ne sont pas forcément bons si leurs formulations ne respectent pas certaines règles de la programmation neurolinguistique. Un vœu doit obligatoirement être un souhait positif et les mots utilisés dans la phrase doivent être tous positifs. La structure de la phrase même doit éviter la forme négative.

Par exemple dans votre vœu, n’épargnez pas de la maladie ; souhaitez plutôt la santé. N’épargnez pas de la mort ; souhaitez plutôt la longévité. N’épargnez pas du divorce ; souhaitez plutôt l’harmonie dans le couple.

Retenons que le mental humain, dans sa complexité structurelle, a un fonctionnement très simple voire banal. Il ne considère pas trop la sémantique. Le mental capte plutôt les mots forts du vœu entendu ou lu et œuvre à leurs réalisations. Cela peut bien vite aboutir à la désolation si des mots tels que maladie, mort, accident, chômage, divorce etc. sont prononcés ou lus dans un «bon vœu».

Si vous recevez de pareils vœux (malédictions) vous avez la latitude de les rejeter automatiquement de façon verbale à son auteur, ou de visualiser fortement l’image contraire et de faire des déclarations abondantes dans ce sens le jour même et à chaque fois que ces paroles vous reviennent. C’est un moyen efficace de laver cette salissure de votre avenir.

Venons-en aux prénoms. Que leur reprochez-vous ?

(Rire) Je ne reproche rien du tout aux prénoms. Je reproche plutôt aux parents de donner à tout hasard des prénoms à leurs nouveaux nés. C’est une ignorance préjudiciable pour les enfants car en vérité le nom et les prénoms que nous portons influencent réellement notre vie terrestre.

Votre prénom usuel est l’un des mots que vous entendez le plus dans votre vie. Cela n’est pas gratuit. Chaque parent devrait consulter un Coach spécialiste du NOM avant de remplir la fiche de naissance de son nouveau-né.

Pour toute une vie, vous conviendrez alors avec moi que retenir des prénoms pour son enfant est un acte d’une grande responsabilité, étant donné que ce nom et ces prénoms programment la destinée du nouveau-né.

Sachez que ce n’était pas un hasard d’appeler ce bébé de la crèche par le prénom JESUS. Sachez que ce n’était pas un hasard que le prophète des musulmans s’appelle MAHOMET. Ces différents prénoms sont parfaitement en phase avec leurs différents exploits qui nous ont été racontés dans les livres saints.

Vos explications prennent-elles seulement en compte les prénoms occidentaux ou bien tous les prénoms y compris ceux typiquement africains ?

Tous les noms et prénoms africains et occidentaux et même orientaux (dans une certaine mesure). Oui, cela concerne tous les prénoms d’une manière générale.

Au cours du même séminaire, une place importante a été accordée aux plantes. Doit-on comprendre qu’il y ait une relation entre le développement personnel et la programmation neurolinguistique et les plantes ?

Il y a dans la vie de l’homme, quatre niveaux de perturbations essentiels à lever pour atteindre la maîtrise de notre mental en vue d’un développement personnel assuré. Il s’agit de :

– notre rapport avec «Dieu» ;

– notre corps ;

– notre regard sur nous-même ;

– notre environnement.

Les fleurs en particulier et les plantes en général vivent et émettent des vibrations propres à leurs espèces. La méconnaissance de ce facteur entrave souvent nos efforts pour l’atteinte de nos objectifs. Très souvent beaucoup de personnes ignorent cela parce que, n’accordant pas à la plante dans toutes ses composantes, l’attention qu’il faut. Par exemple, il n’est pas du tout conseiller de planter les aloès à l’entrée de sa maison ou de son appartement. Ils doivent rester sur la toiture ou à l’arrière-cour.

Vous voyez, on ne saurait tout dire dans cette interview. Cet art est vaste et embrasse beaucoup de domaines. Nous avons en nous et autour de nous, une mine de solutions à nos problèmes mais les ignorons.

Quelles différences faites-vous entre la programmation neurolinguistique et la prière ?

La prière est spirituelle et destinée à Dieu selon votre religion. La programmation est un modelage de votre propre mental pour atteindre vos objectifs, tout en sachant que notre souffle appartient à Dieu le créateur de tous et de tout.

Quels sont les domaines explorés par un Coach en développement personnel et pourquoi est-il nécessaire de recourir à cette science ?

Tout ce qui peut influencer le développement d’un individu et son bonheur, intéresse le coach en développement personnel.

Etant donné que la grande majorité de nos situations de vie terrestre est gérable par notre propre mental, exploitons donc les merveilles de cette science.

Pouvez-vous faire un bilan de votre parcours en tant que coach en évoquant les expériences fortes qui vous ont marqué positivement et négativement ?

Je tiens ici à saluer mon formateur, le grand Coach Patrick Armand POGNON qui a réveillé en moi ce potentiel que j’exploite pour aider bien des gens depuis Avril 2016.

Pour parler de bilan, la liste est déjà bien longue. Je vais résumer. J’ai déjà à l’actif de mon cabinet neuf promotions de formation en développement personnel et PNL du niveau 1, quatre du niveau 2.

Nous avons déjà conduit quatre séminaire-ateliers de thématiques très intéressantes et utiles pour enfants et adultes. Nous avons déjà traité une cinquantaine de situations de sujets (individus en problèmes) avec succès, uniquement par l’écoute et la parole.

Parlant d’expériences marquantes, elles sont toutes positives. L’une des plus fortes est le témoignage de l’un des participants du tout récent séminaire-atelier qui a eu lieu à la salle des fêtes du maquis Le QUAI à Djèffa. En effet une situation évoquée par le participant au cours de l’atelier, s’est dénouée à distance pendant qu’on l’analysait. Le même jour, j’ai reçu le témoignage de ce dernier.

Autre cas, une jeune femme à moins de 24h de son divorce, m’a consulté par téléphone et a suivi mes instructions à la lettre (paroles et comportements). Depuis 3 ans, elle est toujours avec son mari et ils filent le parfait amour. Par une simple programmation, beaucoup de maux physiques sont vaincus.

Un mot de fin

Ce que nous voyons, nous fait. Ce que nous écoutons, nous fait. Ce que nous disons nous fait également. Parfois la cause des blocages se trouve dans les prénoms et noms que nous portons. Il est donc nécessaire de nous consulter lorsque vous avez l’impression que votre problème perdure.

De même prévoyez un avenir positif pour vos enfants, petits-enfants et filleuls en donnant des prénoms attestés par un spécialiste. Ceci n’a rien à voir avec les prénoms des dictionnaires. Merci à vous et que 2020 soit un véritable bonheur pour chacun de nous. [email protected] Facebook : Michel AÏSSÊ, Tél. +229 97483192.