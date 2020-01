Microfinance au Bénin : les crédits octroyés des SFD ont augmenté de 8,2%

Dans le secteur de la microfinance dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), à fin septembre 2019, au Bénin, l’encours des crédits des Systèmes financiers décentralisés (SFD) a augmenté de 8,2%.

Beaucoup des clients dans les Systèmes financiers décentralisés ont bénéficié d’importants crédits en septembre 2019 au Bénin. Car, selon le rapport de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao) sur la situation de la microfinance dans l’Uemoa, l’encours des crédits des SFD s’est accru de 8,2%.

Comme au Bénin, il y a également une augmentation des crédits octroyés dans les autres pays de l’Uemoa. Ainsi, la hausse a été notée au Mali (+17,1%), au Burkina (+13,5%), au Sénégal (+13,3%), en Côte d’Ivoire (+12,9%), au Togo (+8,0%) et au Niger (+3,1%).

En revanche, l’encours des financements a diminué de 36,7% en Guinée-Bissau. Une part de 50,5% de l’encours des crédits des institutions de microfinance est constituée de concours à court terme. Il faut noter que l’encours des crédits des SFD de l’Union, s’est accru de 12,1% par rapport à son niveau à fin septembre 2018, pour ressortir à 1.498,9 milliards de FCFA.

Par ailleurs, les prêts à moyen et long terme représentent respectivement 31,9% et 17,6% sur la période sous revue. La clientèle masculine des SFD a bénéficié de 54,1% des crédits. La clientèle féminine et les groupements bénéficient respectivement de 28,1% et 17,8% des financements.

L’encours moyen des prêts par bénéficiaire a augmenté de 12,1%, pour s’établir à 97.774 FCFA à fin septembre 2019 contre 87.236 FCFA une année auparavant.

Hausse de 9,8% de dépôts collectés dans les SFD au Bénin

La situation du secteur de la microfinance a été rose au Bénin en ce qui concerne les dépôts des clients dans les SFD. Sur la période sous revue, le montant des dépôts collectés s’est accru de 9,8%. Cette performance a été notée dans les autres pays de l’Uemoa également.

Ainsi, la progression est enregistrée au Mali (+17,9%), au Togo (+11,4%), en Côte d’Ivoire (+8,8%), au Sénégal (+7,5%) et au Burkina (+6,1%). Toutefois, une baisse a été observée en Guinée-Bissau (-23,1%) et au Niger (-0,9%). Le montant total des dépôts s’est établi à 1.454,1 milliards de FCFA contre 1.335,5 milliards de FCFA une année plus tôt, soit une augmentation de 8,9%. Les dépôts à vue demeurent prépondérants avec une part de 59,2%.

Les dépôts à terme et les autres dépôts constituent chacun 20,4%. En outre, l’épargne auprès des SFD a été constituée à hauteur de 50,2% par les hommes, 29,9% par les femmes et 19,9% par les groupements. Le montant moyen de l’épargne par client s’est fixé à 95.193 FCFA à fin septembre 2019 contre 87.118 FCFA au titre du troisième trimestre de l’année 2018.

Pour l’ensemble des SFD de l’UMOA, l’épargne recueillie représente 5,7% de la totalité des dépôts détenus par les établissements de crédit de l’Union. Par ailleurs, il faut remarquer que dans le rapport de la BCEAO, le nombre de SFD dans l’UMOA s’est établi à 511 unités à fin septembre 2019.

En outre, 15.205.091 de personnes ont bénéficié des services financiers fournis par les institutions de microfinance sur la période sous revue, à travers 4.869 points de service répartis dans les États membres de l’Union.

L’examen des indicateurs d’intermédiation des SFD de l’Union fait ressortir une évolution relativement favorable à l’inclusion financière, avec un taux brut de dégradation du portefeuille des impayés qui s’est légèrement inscrit en baisse, ressortant à 7,6% contre 8,9% à fin septembre 2018, pour une norme généralement admise de 3% dans le secteur.

Pour l’ensemble du secteur, l’encours des crédits représente 6,9% des créances consenties par les établissements de crédit de l’Union. Quelques problèmes sont enregistrés dans les SFD dans l’Union.

Quant aux SFD en difficulté, quinze institutions de microfinance étaient sous administration provisoire à fin septembre 2019, à savoir six au Bénin, deux au Burkina, deux au Niger, deux au Togo, une en Côte d’Ivoire, une au Mali et une au Sénégal. Ce rapport montre le vrai visage de la situation du secteur de la microfinance dans l’Uemoa.

Par Abdul Wahab ADO