Mike Tyson : sans la boxe, il s’ennuie

Lors d’un échange avec Sugar Ray Leonard, l’ancien champion du monde poids lourds WBC, Mike Tyson est apparu touché. Sensible, l’ex-terreur du ring a évoqué son amour du noble art, sa reconversion et la peur de retrouver celui qu’il fut de longues années durant.

Tyson et la peur de soi-même

Dans son podcast Hotboxin With Mike Tyson, l’ex-champion du monde poids lourds WBC s’est confié sur le manque causé par l’absence de combats professionnels dans sa vie :

«Je connais l’art du combat, je connais l’art de la guerre, c’est tout ce que j’ai toujours étudié. C’est ce pourquoi ils avaient peur de moi sur le ring. J’étais un destructeur. Je suis né pour ça. Ces jours sont derrière moi désormais, et c’est vide, je ne suis rien . Je travaille sur l’art d’être humble… C’est la raison qui fait que je pleure, parce que désormais, je ne suis plus cette personne, et elle me manque. Parce que de temps en temps, je me sens comme une p***, je ne veux pas que cette personne ressorte, parce que si c’est le cas, l’enfer viendra avec lui».

Un constat paradoxal, le même Tyson appuyant sur le fait qu’il détestait la personne qu’il fut au moment de sa gloire : «Et ça n’a vraiment rien de drôle. Je n’essaie pas de me faire passer pour quelqu’un de cool, parce que je suis un costaud… C’est juste que je déteste ce mec, et que j’ai peur de lui».

Une reconversion réussie

Retiré du ring depuis 2005, Iron Mike s’est depuis reconverti. L’homme s’est entre autre offert un ranch de 16 hectares en Californie, qui lui sert à la fois à faire pousser le cannabis de sa marque premium Tyson Ranch, mais aussi à accueillir des curieux désirant s’essayer sur place aux plaisirs du glamping, soit le camping haut de gamme.