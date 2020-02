Miley Cyrus tête d’affiche d’un concert de soutien aux victimes des incendies d’Australie

Miley Cyrus va participer à un concert caritatif pour venir en aide aux victimes des incendies d’Australie.

La chanteuse a en effet été annoncée comme tête d’affiche du World Tour Bushfire Relief, organisé le 13 mars à Melbourne, a relayé Billboard. L’événement a été organisé pour lever des fonds pour reconstruire les communautés impactées par les flammes et aider à restaurer la végétation qui a brûlé.

Miley Cyrus a un lien particulier avec l’Australie puisqu’après son ex-mari Liam Hemsworth, né à Melbourne, elle est aujourd’hui en couple avec un autre Australien, le chanteur et acteur Cody Simpson. Parmi les autres invités au concert, on devrait également retrouver Lil Nas X et The Veronicas.