Militantisme de Gbagbo de Guy Stéphane Ayégbé : acquis et péripéties d’un leader

Guy Stéphane Ayégbé, professeur d’histoire géographie, journaliste et écrivain est en quelque sorte partisan de Gbagbo. Il écrit «Le militantisme de Laurent Gbagbo de 1965 à 2000» pour retracer l’histoire de l’homme politique.

«Le Militantisme de Gbagbo» est une œuvre qui retrace les parcours du président Gbagbo de 1965 à 2000.

Né en 1945 à Mama, sous-préfecture de Gagnoa, Laurent Gbagbo fait partie des hommes politiques africains dont l’histoire est liée à celle de leur pays depuis les indépendances.

Militant depuis 1965, sa lutte politique a été marquée par plusieurs étapes : les luttes pour la restauration du multipartisme, l’enracinement de la démocratie et le développement de la côte d’Ivoire. Ce militantisme a certes connu de nombreux acquis, mais a aussi été jalonné par de multiples péripéties.

Guy Stéphane Ayégbé nous faire savoir ces acquis ainsi que ces péripéties. Dans le livre, il fait connaître les séries de manifestations auxquelles le régime du parti démocratique de la côte d’Ivoire a fait face après l’indépendance. Il passe par ses manifestations pour montrer le rôle joué par les opposants ivoiriens en général et Gbagbo en particulier.

Il apprend par là qu’on peut être issu d’une famille modeste et devenir président grâce aux études et aux luttes idéologiques et cela de façon démocratique.

Rappelons que l’auteur Ayégbé est né le 27 juillet 1993 à Abengourou en Côte d’Ivoire. De nationalité ivoirienne, il est titulaire d’une licence en histoire. Guy Stéphane Ayégbé rappel d’ailleurs qu’il abordera d’autres aspects de la vie du président et cette fois-ci sera de 2000 à 2011.

Alors vu le style et l’importance du sujet abordé, espérons une prochaine sortie de l’auteur.

Par Aïchath SALOU