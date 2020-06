Millie Bobby Brown : la star de Stranger Things s’affiche sexy dans son jardin

Millie Bobby Brown fait sensation dans la série Stranger Things. La jeune femme enflamme la toile en bikini sur Instagram.

Samedi 13 juin, Millie Bobby Brown s’est affichée dans un maillot de bain rose dans son jardin sur Instagram. L’actrice de Stranger Things prend la pose dans un bikini et un chapeau sur la tête. On peut aussi voir qu’elle se trouve juste à côté de son chien et elle semble profiter du soleil.

La jeune femme est très belle mais il est clair qu’elle a beaucoup changé. En effet, pendant le confinement, Millie a laissé pousser ses cheveux et elle a adopté un tout nouveau look . Il semble bien qu’elle laisse tomber sa chevelure brune et elle opte pour le blond.

Sur le cliché, Millie Bobby Brown est bien blonde et cela la change beaucoup. D’ailleurs, les fans ont été nombreux à ne pas la reconnaître dans ce nouveau look. «Tu es magnifique !» a dit un fan. «As tu vraiment 15 ans ?!» a dit un autre internaute sur Instagram.

Ainsi, Millie a vraiment laissé de côté son look de Stranger Things. Néanmoins, elle est ravissante et sa photo a rassemblé plus de 4 millions de likes en quelques heures !