Ministère du plan et du développement : modification des statuts de l’Insae

Le conseil des ministres de ce mercredi 12 février 2020 a adopté les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère du plan et du développement notamment, les statuts de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae).

Les statuts de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique sont désormais modifiés. La décision a été rendue publique ce mercredi 12 février 2020 en conseil des ministres.

En effet, dans les mesures normatives du conseil des ministres portant sur la modification des attributions, organisation et fonctionnement du ministère du plan et du développement en particulier, la direction de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique, de nouveaux membres du conseil d’administration de l’institut sont nommés dont les identités seront dévoilées dans les tous prochains jours.

Pour rappel, créé par l’ordonnance n°73-72 du 16 octobre 1973, puis modifié par le décret n°97-168 du 07 avril 1997, l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique dont les statuts viennent d’être encore modifiés, est un établissement public à caractère scientifique.

L’INSAE est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et, a pour missions de : rassembler, dépouiller, analyser et présenter au gouvernement dans les délais convenus des statistiques sûres, scientifiquement élaborées. L’institut produit et aide à produire les renseignements chiffrés utiles à la prise de décision et à la gestion.

Par Abdul Wahab ADO