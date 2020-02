Mission Impossible 7 : le coronavirus a eu raison du tournage du film en Italie

Ethan Hunt et son équipe de «Mission Impossible» sont bloqués dans le tournage du septième volet de la saga en Italie à cause du conavirus. Face à la menace de la maladie, la production du film vient d’être interrompue à Venise.

En effet, le tournage de «Mission Impossible 7» devait avoir lieu à Venise. Face à la menace du coronavirus, la production est en pause. La ville de Venise marche au ralenti, le traditionnel carnaval a également été supprimé.

«Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et notre équipe, et avec les efforts du gouvernement vénitien pour arrêter les rassemblements publics en réponse à la menace du coronavirus, nous modifions notre plan de production pour nos trois semaines de tournage à Venise», a déclaré la société Paramount dans un communiqué.

Toute l’équipe a donc pu rentrer à la maison en attendant la reprise du tournage. La star de la saga, Tom Cruise, n’était pas encore en Italie. Il va donc devoir attendre encore un peu avant d’enfiler pour la septième fois le costume d’Ethan Hunt. La date de sortie du film est toujours prévue pour le 23 juillet 2021.