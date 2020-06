Modification de la loi au Bénin : «La loi n’est pas la solution… » disait Me Djobgenou

Au fort moment de la conquête du pouvoir en 2016, les partisans de l’ancien candidat Patrice Talon, devenu président de la République avait multiplié des sorties médiatiques. Et comme les médias en général ont toujours de la mémoire, voici l’une des sorties de l’avocat de Talon à l’époque Me Joseph Djogbénou qui était le président du parti politique «Alternative citoyenne»). Quelques années après, les mêmes faits ne produisent plus les mêmes effets.

«La loi n’est pas la solution, la solution ce sont les êtres humains» disait Joseph Djobgenou. C’était au cours d’un débat sur la «Démocratie et la justice sociale».

En effet, l’actuel locataire de la Cour constitutionnelle avait en son temps émis des réserves sur la modification des lois ou l’élaboration d’autres. D’ailleurs, à travers un livre-diagnostic dédié à feu Me Zackari Sambaou, livre dirigé et coordonné par Me Joseph Djogbénou et publié en avril 2014, ce professionnel de droits a dit urbi que le réel problème se situe au niveau de l’espèce humain.

Et pourtant, aujourd’hui, alors que la nature lui a permis de régler le problème au niveau des hommes, on le voit contre toute attente ne pas défendre la loi quand elle est attaquée. Pour Me Joseph Djogbénou qui était à la quête du pouvoir, c’est le pays qui avait un problème de têtes et non de textes. Aujourd’hui, l’on peut se demander quel problème le pays a encore ? Où est passé alors cet ouvrage intitulé : «La gouvernance par l’exemple. Contribution programmatique sur l’Etat de droit et la justice» ? Ce dernier était élaboré comme une thérapie pouvant guérir le Bénin de ces maux avant de poser en dernier ressort le pronostic vital du pays.

Dans ce livre, il est dit que si les dirigeants du pays ne changent pas leur mentalité et leur manière de gouverner le pays, l’application des textes ne pourra pas être une réalité. Et leur postulat reposait sur le fait que les populations béninoises majoritairement analphabètes méconnaissent ces textes non vulgarisés dans les langues nationales.

Aujourd’hui, le professeur de droit privé juge conforme toute loi qui passe par les sept sages de la Cour constitutionnelle. Pourquoi subitement, c’est la loi qui est devenue le problème et nos les têtes dirigeantes ?

Au nom de la justice

Dans son livre, Alternative Citoyenne (AC) que dirigeait Joseph Djogbénou a indiqué que «l’Etat contourne, détourne et abuse du droit devant être appliqué au service public, en sacrifiant l’intérêt général au profit de ses intérêts personnels. Ce qui fait dénoter une administration publique fortement politisée et couplée à une séparation des pouvoirs inexistante.».

Au nom du système partisan, on modifie des lois on façonne à volonté les textes de la République. Mieux, il avait jugé que toute révision de la Constitution entre 2016 et 2021 sera inopportune, vu le contexte sociopolitique du pays et l’aspect technique du projet de révision.

Comme on le voit, Djogbénou, Talon et autres ont promis aux Béninois ciel et terre. Entre les deux, le peuple béninois n’a rien eu.