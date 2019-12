Moment de sport de l’année : Serena Williams, la déception d’une championne d’exception

C’est sans doute parce qu’elle a tout gagné qu’elle connaît le prix amer de la défaite. De nouveau en septembre à l’US Open, l’Américaine Serena Williams a perdu la finale qui lui aurait permis d’égaler Margaret Court et ses 24 trophées en Grand Chelem.

«Honnêtement c’est si frustrant. Je suis si près, si près, si près, et en même temps si loin ! Que vous dire sinon, je dois poursuivre ma route si je veux rester une joueuse de tennis professionnelle…», a réagi l’Américaine.

Serena Williams a désormais perdu une 4e finale de Grand Chelem d’affilée après Wimbledon et l’US Open 2018 et de nouveau Wimbledon et l’US Open 2019, et reste à 23 titres majeurs. En attendant 2020 où elle continuera à écumer les tournois à 38 ans ?