«Mon ex veut m’aider mais demande à me voir d’abord dans un hôtel», raconte une femme

Louis-César BANCÉ nous revient avec une nouvelle histoire touchante d’une femme qui est confrontée en quelque sorte à un dilemme. Après un an de séparation, son ex-mari se pointe comme un sauver afin de la sortir de sa galère de longue date mais à une condition….

Je ne sais pas si c’est parce que je suis une femme qui ne porte pas chance, mais ce fut dès après ma séparation d’avec Kévin que sa situation sociale s’améliora. Nous avons traversé lui et moi une longue période de galère. Notre dernier différend ayant eu raison de notre relation, nous nous sommes séparés. En amour, il y a de ces ruptures irréparables, qui nous envoient inéluctablement à un point de non-retour.

La mienne d’avec Kevin était de celles-là. Nous avons rompu en gardant tant de haine l’un envers l’autre que nous savions qu’il nous serait impossible de recoller les morceaux. Le soir de notre prise de becs, figurez-vous qu’il a osé me traiter de pute. Ça, je ne l’oublierais jamais ! Jamais.

J’étais sans emploi, et Kevin venait d’être nommé directeur d’un cabinet ministériel. Je le voyais souvent à la télévision, dans de beaux costumes, accompagné des grands hommes du pays, et je m’efforçais d’avaler mon goumin. Il existe plusieurs sortes de goumin, vous savez.

Contrairement au goumin populaire qui se veut ce sentiment de regret et de nostalgie pour une défunte relation, le mien était plutôt, purement, une aigreur que je ressentais vis-à-vis de l’ascension sociale de mon ex, à mon détriment. Rassurez-vous, je n’éprouvais plus rien pour lui, sinon de la haine. Sa réussite me laissait une boule de pétanque dans la gorge.

Et pourtant, sans que je n’eusse à m’y attendre ou à l’imaginer l’ombre d’un instant, Kevin, mon ex, m’appela un bon matin. C’était un jeudi, environ un an après notre disjointure :

– Allo Prunelle, comment tu vas ? Long time !

– Oui, en effet, Kevin, ça fait très longtemps.

– Comment ça se passe, ta vie. J’espère que tous tes soucis sont réglés et que tu as un emploi à présent !

– Kevin, je suis toujours au chômage, et c’est la même galère.

– Mais tu déconnes, Prunelle ! Ou bien tu ne vois pas qui je suis devenu dans ce pays ? Tout le monde m’appelle pour me solliciter, et j’accepte volontiers d’aider. Ça ne sert à rien d’avoir de l’orgueil. À défaut de te trouver un boulot, je peux au moins financer ton projet. Tu as quelque chose en vue ?

Les propos de Kevin me firent avoir des ailes. Mes pieds s’étaient élevés au dessus de la pesanteur. Je volais. Un bonheur indescriptible m’envahissait, et je voyais dès lors ma vie autrement. Bien sûr que j’avais un projet dans le viseur. Je dis à mon ex ce qui en était, complètement extasiée :

– Il y a longtemps que je désire ouvrir une boutique de produits cosmétiques.

– Tu as le devis ?

– Avec 3 millions, c’est possible, Kevin.

– D’accord. Tu fais quoi ce dimanche ? Tu es libre ? Super. On se verra ce dimanche, je te donnerai cet argent. C’est un devoir moral et un impératif pour moi de t’aider.

Je dis timidement merci à Kevin, un peu honteuse, mais tout de même heureuse…Lorsqu’il raccrocha, je n’étais plus la même. Rêveuse ! J’imaginais ma vie autrement. Dans la tête, j’avais même commencé la répartition des 3 millions comme on le ferait avec le dépeçage d’un bovin.

Ces ex qu’on hait et qui deviennent nos salvateurs. Qu’elle est étrange, la vie !

Le dimanche, Kevin m’appela dans la matinée. Je décrochai son coup de fil, surexcitée, comme si c’était Jésus-Christ qui m’appelait depuis le ciel :

– Allo, oui Kevin mon DG ?

– Tu veillais sur ton téléphone ou quoi. Tu as vite décroché dèh. On est aujourd’hui dimanche, c’est ce soir qu’on se voit. Il faut que je te dise aussi que j’ai beaucoup pensé à toi depuis notre dernier entretien. Je me suis souvenu des bons moments que nous avons passé ensemble. Franchement, personne ne m’a fait connaître jusque-là les plaisirs que nous avons partagés au lit. Je crois franchement que tu as été une bonne partenaire, une bombe atomique !

– Merci Kevin. On se voit à quelle heure pour l’argent ?

– À 20 heures, je serai à l’hôtel Opéra News de Grand-Bassam, pour participer à un séminaire. Ça prend fin le lendemain lundi, autour de midi. Je serai très heureux que tu me tiennes compagnie durant tout le colloque. Trouve-moi dès 21 heures à la chambre numéro 30C. Tu verras, c’est une chambre cinq étoiles ! Et puis, ne t’inquiète pas, ton argent est sur moi.

Ce dimanche, 11 heures, mon cœur battait la chamade. Les dernières paroles de Kevin tendaient à montrer qu’il voulait me préparer psychologiquement avant de me recevoir. Trois millions m’attendaient à 21 heures dans une chambre d’hôtel dite cinq étoiles. D’ailleurs, pourquoi particulièrement cette description ?

19 heures, j’étais toujours hésitante… Fallait-il que j’aille chercher cet argent dans la chambre d’hôtel de Kevin alors que, contre toute attente, son langage de dernière minute augurait qu’avant toute chose, il souhaitait d’abord revoir le dessous de ma jupe ?

Devrais-je rester chez moi et éviter tout problème ? Tandis que j’avais besoin de cet argent de quelqu’un que je haïssais, pour mener mes projets…

Chers lecteurs, veuillez me donner des conseils sur la conduite à tenir et être ainsi des acteurs majeurs pour les heures à venir. J’y vais ou pas ? À ma place, que feriez-vous ?…