Monaco : Malamine Efekele, dans le viseur de Chelsea

Ce n’est plus un secret, l’AS Monaco depuis des années est considéré comme un club pour former des joueurs et les revendre sur le marché à une bonne bagatelle. Une affaire qui a vraiment gonflé la caisse du club la saison dernière. Et pour cet été, il détient encore une nouvelle pépite qui plaît déjà à plusieurs clubs comme celui de Frank Lampard.

D’après de nombreux observateurs, Malamine Efekele qui va fermer ses 16 ans ce mois-ci, est un attaquant polyvalent capable de jouer dans l’axe comme sur un côté. Formé à Bondy, où il a eu comme entraîneur le père de Mbappé, le jeune joueur suit déjà les traces de Kylian Mbappé et fait partie déjà des joueurs les plus courtisés du club.

Cependant, il intéresse plusieurs équipes, parmi lesquelles on pourrait préciser le club de Chelsea qui serait en pôle pour l’accueillir. Dès lors, Efekele pourrait donc quitter la Principauté dès cet été si Chelsea ou un autre cador européen se montre insistant et se manifeste.

L’AS Monaco pourrait peut-être perdre l’un de ses pépites, mais aurait de quoi à remplir ne serait-ce un tout petit peu sa caisse.

Affaire à suivre !