Mort de George Floyd : Spike Lee réalise un montage choc pour dénoncer les violences policières

C’est avec des images que Spike Lee a choisi d’exprimer son indignation. En réaction à la mort de George Floyd survenue le 25 mai à Minneapolis, le réalisateur américain a publié sur son compte Twitter une compilation de séquences choc.

En préambule, le message suivant : «L’histoire va-t-elle cesser de se répéter ?» Dans ce montage intitulé «3 brothers» (trois frères, en anglais), des images de violences exercées par des hommes en uniforme sur des hommes noirs se succèdent pendant 95 secondes.

Le montage entremêle des images bien réelles de George Floyd et d’Eric Garner, décédé pendant une interpellation à New York en 2014, avec des scènes fictives de film. Le cinéaste fait ainsi un parallèle entre ces séquences insoutenables et des scènes de la mort de Radio Raheem, le personnage de son film «Do The Right Thing», sorti en 1989.

La vidéo largement partagée par les internautes avait déjà été visionnée plus de 64.000 fois sur Twitter, lundi soir.

