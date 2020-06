Mort de Georges Floyd aux États-Unis : refus de manifestations à cotonou

Depuis la mort tragique de l’afro-américain George Floyd causée par un policier de son pays, les manifestations se font remarquer partout dans le monde.

Pour réclamer la justice pour la victime et exiger que cette cruauté policière ne se répète plus jamais, des citoyens béninois ont aussi décidé d’organiser à Cotonou une marche de protestation en soutien aux peuples noirs victimes d’abus policiers et de racisme aux Etats-Unis et partout dans le monde.

Mais curieusement et contre toute attente, cette marche pacifique prévue pour le jeudi 11 juin 2020 et qui devrait commencer à partir de l’Etoile rouge de Cotonou pour échouer au Ministère des affaires étrangères, n’a pas pu aboutir. Pis, déjà au beau matin, le lieu de départ de la manifestation a été militarisé par les policiers républicains.

Une situation qui a obligé Emmanuel Sèdegan et les siens, à laisser tout tomber.. Pour motiver ce refus, le Préfet du littoral à travers son secrétaire départemental dans une correspondance adressée aux organisateurs, a estimé que l’autorisation de cette marche pourrait déboucher sur un trouble à l’ordre public. Difficile de l’expliquer.

D’autant plus que cette marche pourtant pacifique ne se dressait pas contre les autorités béninoises ni leurs alliés ou partenaires, il est curieux de penser qu’elle porterait si facilement atteinte à l’ordre public. Si ces marches sont organisées partout et même dans les démocraties plus contrôlées que celle béninoise, pourquoi se déroge-t-on à cette règle au Bénin ?

Au-delà de la vexation qu’a engendré ce refus fardé dans l’opinion, les Etats-Unis à travers leur ambassade au Bénin, n’ont pas manqué de s’intéresser indirectement à ce comportement des autorités béninoises.

A cet effet, à travers un communiqué de portée générale posté sur la page Facebook de la Représentation, l’Ambassadeur a félicité toutes les initiatives prises par les citoyens béninois et d’autres pays pour manifester leur désarroi face à des actes du genre, qui deviennent monnaie courante sur le territoire américain.

Ainsi, contrairement aux refus répétés de marches de protestations au Bénin, le communiqué indique que cette pratique est obsolète au pays de l’oncle Sam. «Tout au long de l’histoire américaine, notre peuple s’est réuni pacifiquement pour exiger de nos dirigeants qu’ils rendent des comptes. Les États-Unis et d’autres sociétés libres et ouvertes sont renforcés lorsque des citoyens libres exercent leurs droits à la liberté d’expression et de réunion, et qu’ils demandent des comptes grâce à la liberté de presse et à l’État de droit», conclu le même communiqué.

A travers ce message, les Etats-Unis prennent au nom de la démocratie, le contre-pied parfait des pratiques très souvent observées au Bénin, surtout avec l’avènement du régime de la Rupture où des lois font des béninois, des prisonniers ambulants. Certes, ce message n’interpelle pas directement les autorités béninoises, mais pour qui sait lire entre les lignes, il est évident qu’elles doivent y trouver pour leur compte.

Par Oyéyèmi AGANI