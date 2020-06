Mort de Pierre Nkurunziza : Patrice Talon touché

La nouvelle vient de tomber ce mardi 09 juin 2020. Le Président Pierre Nkurunziza a tiré sa révérence. Plusieurs personnalités sont touchées et attristées, parmi lesquelles on peut citer le président Patrice Talon qui n’en manque de présenter ses condoléances.

Suite à la mort du président du Burundi, le président Patrice Talon par le biais d’un post sur sa page facebook, a décidé d’adresser ses sincères condoléances.

«Je viens d’apprendre le décès du Président Pierre Nkurunziza de la République du Burundi.

Au nom du Gouvernement du Bénin et en mon nom personnel, je présente toutes mes condoléances au peuple burundais et à la famille de l’illustre disparu», a-t-il écrit accompagné par une photo du président Pierre Nkurunziza.

