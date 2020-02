Mort sur le vol AF703 : rapatriement à Abidjan du corps de Barthélémy Guibahi vendredi

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi le rapatriement à Abidjan, vendredi, du corps de l’adolescent Laurent-Barthélémy Ani Guibahi (14 ans), retrouvé mort à l’aéroport de Roissy, dans le puits du train d’atterrissage du vol AF703 d’Air France reliant Abidjan-Paris.

«Le rapatriement du corps de notre jeune compatriote aura lieu le vendredi 21 février 2020», a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres, à la présidence de la République.

M. Touré a dit que «le gouvernement partage la douleur de la famille endeuillée et lui assure son entière disponibilité en ce moment de profonde affliction» et qu’en plus des frais afférents au rapatriement du corps, il entend «prendre entièrement en charge les frais d’organisation des funérailles du défunt».

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a rencontré, il y a quelques jours, la famille du défunt. Il a fait une communication au Conseil qui a adopté le rapatriement de la dépouille de Guibahi décédé dans le puits du train d’atterrissage du vol AF703 en provenance d’Abidjan et à destination de Paris le 7 janvier 2020.