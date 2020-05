Municipales 2020 dans la 1ère circonscription électorale : Saley à la conquête de la mairie de Malanville

Après Karimama le dimanche 10 mai et Madékali le lundi 11 mai 2020, c’est aux militants de l’Union Progressiste de l’arrondissement de Guéné de recevoir l’honorable Issa Salifou alias Saley et sa délégation.

Entouré des sept candidats de la liste UP il les a entretenus des enjeux de ces élections de proximité. Plusieurs personnes se sont relayées au pupitre pour présenter à l’assistance, les nombreuses réalisations faites à l’endroit des populations de Guéné et de toute la commune de Malanville et des environs notamment la construction des centres de santé, des écoles, hôpitaux et surtout l’aide apportée aux élèves dont bon nombre sont devenus des cadres de ce pays.

«C’est l’occasion d’être reconnaissant envers l’honorable Saley pour tout ce qu’il a fait pour nous et nos familles en votant massivement pour la liste UP» a indiqué un étudiant, porte-parole des jeunes. La représentante des femmes de Guéné quant a elle, a rassuré l’honorable Saley de leur engagement maintes fois renouvelé de le suivre dans ses ambitions politiques.

«Le combat continue», a déclaré le député, très ému de toutes ces marques de sollicitude. Pour lui, l’enjeu de ces élections est la conquête des trois mairies de la première circonscription électorale du Bénin en commençant par celle de Malanville.

«La commune de Malanville est malade et il faut la guérir», a affirmé l’honorable Issa Salifou. Il compte sur le suffrage des populations de Guéné notamment l’électorat féminin qui selon lui est très fidèle, votant massivement pour la liste du Baobab.

Pour lui les sept sièges que compte l’arrondissement de Guéné doivent revenir à son parti l’UP. Cette rencontre s’est tenue dans le strict respect des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid 19. Les participants se sont retrouvés en petits groupes portant leurs masques non sans au préalable lavé les mains.

L’honorable Saley a saisi cette occasion pour les sensibiliser sur les ravages de cette pandémie. Il leur a demandé de continuer à respecter les consignes du gouvernement. Les allégements au cordon sanitaire apportés par le gouvernement ne doivent pas les amener à baisser les bras, a-t-il conclu.