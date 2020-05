Municipales du 17 mai 2020 : Luc Atrokpo que veut-il faire de Cotonou ?

Avec sirène hurlante, Luc Atrokpo ci-devant maire de Bohicon a quitté la ville carrefour du centre Bénin dans la perspective d’atterrir à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Grâce au parapluie atomique de Patrice Talon, il veut devenir calife à la place du grand Calife, son mentor, son ex mentor, Léhady Soglo. Ambitions légitimes ? Pour y parvenir, il vend à la communauté de destins de Cotonou, son bilan à la tête de la mairie de Bohicon. Mais quand on analyse sous toutes les coutures son bilan de près de 15 ans en matière de gouvernance à la tête de l’hôtel de ville de Bohicon, les résultats de cet édile ne sont pas si encourageants en matière de respect des textes. C’est ce que révèle d’ailleurs ce rapport d’audit du Conafil en date du 15 décembre 2017.

Devenir maire de Cotonou, pour quelles ambitions ? Démesurées ou légitimes de la part de Luc Atrokpo ? Il y a une évidence, il a géré Bohicon qui est devenue une localité attrayante. Aussi, y-a-t-il également une certitude, Bohicon aujourd’hui a des infrastructures communautaires importantes. Mais derrière l’iceberg, la marie de Bohicon que Luc Atrokpo a gérée n’a pas toujours eu une bonne réputation en matière de bonne gouvernance chez les auditeurs de la Commission nationale des finances locales (Conafil).

En effet, la Commission nationale des finances locales a créée par décret n° 2002-365 du 22 août 2002, Elle est une instance nationale de consultation, de propositions d’audit et d’impulsion des réformes en matière de finances locales. Sous la férule du ministère de la Décentralisation, elle audite annuellement la gestion des mairies du Bénin. Par les ordres de mission numéros 1878 et 1879/MDGL/DC/SG/DAF/SBC/SPCONAFIL du 18 août 2017, le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale a créé une commission chargée de réaliser l’audit de la gestion des ressources du Fadec transférées à la commune de Bohicon au titre de l’exercice 2016.

Dans la galerie des griefs

La commission ainsi créée est composée de Clément G. Hessanon, administrateur des services financiers, cadre de l’IGF, (MEF) comme président et de Rock Comlan Antoine Daï, administrateur civil en tant que rapporteur. Après quelques jours d’audit dans la commune de Bohicon (du 31 Août au 09 septembre 2017), ils ont déposé leur rapport en date du 15 décembre 2017.

De façon spécifique, il s’agit d’apprécier la situation des crédits de transfert de la commune au cours de la gestion (y compris les reports) ; le niveau de consommation par la commune, des ressources qui lui ont été transférées au cours de la gestion. Aussi, s’agit-il de respecter des délais réglementaires de mise à disposition des transferts ; le respect des procédures en vigueur dans la gestion des ressources du Fadec transférées et d’identifier les dépenses inéligibles.

Il est également question d’apprécier l’état d’exécution physique des réalisations ; le respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques ; le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ; l’évaluation des performances de la commune. Enfin la mise en œuvre des recommandations de l’audit passé y figure également.

Somme toute, il s’agit de s’assurer par l’appréciation de ces différents points, que la commune offre la sécurité d’une gestion correcte des ressources publiques pouvant lui permettre de continuer à bénéficier des ressources du Fadec.

Pour mener à bien sa mission, la commission d’audit, a collecté des documents et actes législatifs et réglementaires relatifs à la

gestion administrative, financière et comptable des communes. Il a ensuite organisé des entretiens avec le maire de la commune et ses collaborateurs, notamment, le secrétaire général de la mairie, le responsable du Secrétariat de la Personne responsable des marchés publics, le chef du service technique, le chef du service des affaires financières sans oublier le receveur-percepteur, comptable de la commune. Ils ont enfin dépouillé et analysé les documents et pièces administratifs et comptables ; collectés, examiné les documents budgétaires et livres comptables et procédé au contrôle physique d’un échantillon de réalisations. De leurs analyses, on peut retenir quelques grilles de lecture

Situation d’exécution des transferts Fadec (les crédits de transfert mobilises par la commune au titre de la gestion)

Les auditeurs ont d’abord rappelé la norme :

Il est fait obligation à la commune d’inscrire en section d’investissement les crédits nécessaires à l’exécution, chaque année, de dépenses d’équipements et d’investissements en vue de promouvoir le développement à la base. (Cf. article 23, premier paragraphe de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin). L’ensemble de ces ressources (crédits reportés et nouvelles dotations) constituent pour une gestion, les crédits ouverts mis en exécution. Ils n’ont pas manqué d’évoquer les risques.

Au nombre de ceux-ci, il a le défaut de traçabilité des transferts reçus ; la non atteinte des objectifs fixés et ce, au détriment des populations. Mieux, ils ont déploré les reports de crédits qui sont supérieurs aux transferts reçus. En outre, ils ont constaté le défaut de traçabilité des transferts reçus et la non atteinte des objectifs fixés par la commune.

Au regard de ces violations du cadre règlementaire, ils ont recommandé que le maire fasse preuve de célérité dans les procédures d’utilisation des ressources Fadec

Niveau d’exécution financière des ressources de transfert

Les auditeurs ont constaté que la commune a disposé d’un montant total de 849 221 597 FCFA dont 35% de ressources transférées au cours de l’année 2016. Les transferts effectués au cours de l’année ont connu d’importants retards. C’est le cas du Fadec non affecté qui a enregistré 132 jours ouvrés de retard.

Par rapport au niveau de consommation, il est enregistré un taux d’engagement, il est constaté un non engagement dont les raisons sont liées d’une part, à la non validation à temps des projets à réaliser sur les ressources du Fadec, d’autre part à la lenteur qui caractérise les études de faisabilité des projets financés sur les ressources du Fadec non affecté.

Mieux, le taux de mandatement est égal au taux de paiement et s’établit à 57,40%.

L’écart entre le taux d’engagement et le taux de paiement s’explique par le respect de la règle du service fait.

Puis, il y a des ressources transférées au cours de la gestion 2016 qui n’ont pas été prévues. C’est le cas de 18,5 millions FCFA au titre du Fadec affecté MS et 80 millions FCFA au titre du PSDCC communautés 2015.

Au regard des faits constatés, les auditeurs craignent les risques de défaut de traçabilité des transferts reçus ; la mauvaise évaluation de la performance ; la non atteinte des objectifs ; les surcoûts ; les contentieux et la non qualité des ouvrages.

Marchés non soldes au 31 décembre 2016

Sur un total de 31 marchés actifs en 2016 (sans les 10 PSDCC communautés), 24 ont été soldés en 2016 et 17 marchés sont restés non soldés. Au nombre de ces 17 marchés figurent 7 marchés des années antérieures (3 engagements de 2014 et 4 engagements de 2015).

Les raisons qui sont à l’origine des engagements non soldés sont multiples ; elles sont aussi bien d’ordre exogène que d’ordre endogène. Les raisons d’ordre exogène sont relatives à la suspension du PPEA2. Les raisons d’ordre endogène sont relatives aux procédures d’exécution des dépenses (engagement et paiement). Il s’agit de entre autres de livraisons inachevées ; de défaut de dépôt de factures par les prestataires ; de non réception de la subvention ; de non achèvement des travaux et de la réception définitive non effectuée.

Au regard de cette situation, les auditeurs ont attiré l’attention du maire sur les risques de contentieux suite à la violation des dispositions contractuelles par l’administration communale et la non atteinte des objectifs de développement.

Pour cela, les auditeurs ont recommandé que le maire veille à ce que les opérations d’exécution des dépenses se fassent avec célérité. Il a été demandé au maire d’appliquer à l’encontre des prestataires indélicats, les dispositions contractuelles relatives au non-respect des délais d’exécution des travaux conformément aux articles125 et141 du code des marchés publics.

Traçabilité des ressources et dépenses Fadec dans les comptes et qualité de la gestion budgétaire

La bonne pratique selon le rapport d’audit exige que les ressources et dépenses relatives au Fadec soient lisibles à travers l’ensemble des registres, dossiers et pièces tenus aussi bien au niveau de l’ordonnateur que du comptable grâce à un système d’enregistrement, de comptabilisation et de suivi qui permet la remontée historique.

Ainsi, les comptes de la commune (comptes administratifs et comptes de gestion) doivent faire une présentation exhaustive et lisible des transferts reçus par la commune et les dépenses réalisées sur les ressources concernées.

Mais à l’épreuve des faits, la commission a fait une analyse des informations comptables afin d’apprécier leur traçabilité, le degré d’exhaustivité et la cohérence de leur enregistrement dans les comptes de la commune.

Au titre des recettes par exemple, le compte 74 par exemple intitulé ‘’subventions et participations’ :’ la sous rubrique «Fadec fonctionnement non affecté » existe dans le compte administratif, dans le compte de gestion et inscrite au registre auxiliaire Fadec. Mais certains libellés de ces documents ne sont pas concordants. En effet, le compte divisionnaire 7429 est dénommé ‘’subvention PSDCC communautaire’’dans le compte administratif et dans le compte de gestion mais dans le registre auxiliaire FADeC, son libellé est ‘’FADeC non affecté – PSDCC -communautés – autres fonctionnements’’ ; la sous-rubrique « FADeC entretien et réparations » ne figure pas dans le compte administratif et dans le compte de gestion mais elle est inscrite dans le registre auxiliaire FADeC. Au compte 14 ‘’subventions d’équipement’’, le libellé du compte divisionnaire 14118 diffère d’un document à un autre ; c’est ainsi qu’il est intitulé :

– FADeC non affecté dans le compte administratif ; FADeC non affecté 2017 et reliquat 2016 dans le compte de gestion et ;

– FADeC affecté investissement dans le registre auxiliaire FADeC. Il n’existe dans aucun de ces documents, une sous-rubrique report pour chaque type de FADeC.

Au titre des dépenses, la colonne ‘’reste à payer’’ qui renseigne sur le montant des mandats émis et non encore payés en fin d’année est créée et renseignée dans le compte administratif et dans le compte de gestion mais elle n’existe pas dans le registre auxiliaire FADeC. Il est retracé dans des tableaux annexés au compte administratif : les ressources de transfert FADeC (FADeC non affecté, FADeC affecté), par source FADeC affecté ainsi que les reports et leurs détails (exercices de rattachement) ; les dépenses sur les transferts FADeC faisant apparaître le montant des engagements, le montant des mandatements, les soldes en fin d’exercice mais les reports des exercices antérieurs sont inexistants.

En dépit de ces faits délictueux, Luc Atrokpo, c’est un style de management qui donne des résultats certes. Mais au-delà de la machine infernale de communication à outrance qui distille les faits et gestes du ‘’grand bâtisseur des temps modernes’’, au regard des points d’ombre de ce rapport, il faut s’interroger sur la qualité de cette gouvernance. Surtout quand cette dernière ne respecte pas le cadre réglementaire et qu’elle viole les textes de la République en application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin. Entre un maire qui a des résultats mais qui ne respecte pas les règles d’orthodoxie et celui qui respecte les textes et qui n’a que les rase-mottes, le choix est vite fait. Il est donc clair que ce qui a marché à Bohicon ne peut l’être à Cotonou.