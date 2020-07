Musée Akaba Idena : un symbole de la puissance du royaume de Kétou

Situé dans la cité historique de Kétou, le musée Akaba Idena est l’un des sites touristiques du Bénin. Ce musée renferme les reliques de l’insondable puissance royale et militaire de Kétou.

En langue Yoruba, «porte» se dit «akaba» et «i dena» signifie «qui barre la voie». Le musée Akaba Idena tire ainsi son nom de deux portes assurant la fortification de la ville. Le complexe de la porte d’entrée abrite des sanctuaires pour les divinités yorubas, assurant la protection physique et spirituelle de la ville. Les deux portes mâle et femelle servaient autrefois de rempart aux invasions des guerriers fons.

Aujourd’hui à environ deux kilomètres du palais de Kétou se trouve un ensemble de deux portes magiques enveloppées de mystère. Vénérées par les peuples autochtones, ces deux portes existent, selon la tradition orale, depuis des siècles à l’époque des premières chefferies de la localité.

Ce monument historique de 600 mètre carré environ d’emprise au sol présente encore certaines caractéristiques d’une architecture de défense notamment, un fossé marquant l’entrée principale (entrée extérieure) et une muraille d’épaisseur de 80 cm en moyenne qui ceinturait jadis la cité.

Toutefois, cette remarquable force de défense n’a pas su résister aux attaques du temps, des intempéries et de l’empiétement urbain. Sa réhabilitation amorcée par le Ministère du tourisme, de la culture et arts va donc permettre de redonner vie à ce patrimoine muséal, symbole de l’histoire vivante de Kétou.

Par Anani Anthelme TOHOUN