Musique : Amir El Presidente part en retraite

Le rappeur béninois de l’ex groupe Diamant Noir, Amir, après avoir passé 15 ans dans la musique, pense suffisamment accomplir et met fin sa carrière musicale.

Alors que le rappeur dévoilera au public son premier album solo intitulé «dernier mandat» ce samedi 21 décembre 2019, Amir El Presidente dit vouloir se retirer du underground. Dans une interview accordée au journal BENIN WEB TV, le rappeur tente de justifier son choix de retraite musicale.

«Je pars à un moment où je pense que j’en ai suffisamment fait dans la musique béninoise. ça fait 15 ans que je suis là, en 15 ans, j’ai rempli toutes les scènes possibles et inimaginables au Bénin, j’ai sortis trois album avec Diamants noirs, un avec CCC, et 4 mis-tape», a t-il expliqué.

En plus, dans la musique, pour parcourir d’autres horizons, traverser les frontières, il est nécessaire de s’accorder avec un autre système musical. Ce que le rappeur refuse de faire. Amir El Presidente adore son style musical et ne compte pas le changer, d’où la seule issue dans ce cas, la retraite.

«Je n’ai pas envie de faire de la musique qui ne me ressemble pas. Aujourd’hui, pour aller à l’extérieur, dépasser les frontières, il faut rentrer dans un certain système musical qui n’est pas le mien. Comme je ne suis pas prêts à cela. Je préfère partir au moment où j’ai encore des fans, des gens qui me soutiennent», a jouté le rappeur.