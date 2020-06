Nabilla : elle profite de la fête des mères pour se confier sur sa vie de maman

Nabilla est une maman comblée ! En effet, la jolie brune s’épanouit pleinement dans sa nouvelle vie avec Milann. Elle vient d’ailleurs de faire une jolie déclaration sur Twitter.

Aujourd’hui, Nab’ a encore franchi un cap important. Et pour cause : elle vient de fêter sa toute première fête des mères avec Milann. On adore !

La star a profité de cette journée unique pour se confier à ses fans. Elle a ainsi publié un joli message d’amour sur twitter. La star déclare : «Bonne fête à toutes les mamans, le plus beau métier du monde».

Ce petit message a fait fondre le coeur des internautes ! En effet, ces derniers sont plus de 2 000 à liker le tweet de Nabilla.

Mais ce n’est pas tout ! Les fans de la star n’ont pas hésité à la complimenter pour sa nouvelle vie de famille. «Tu es une merveilleuse maman», «On voit que tu es très épanouie», «ton rôle de maman te va bien» peut-on ainsi lire parmi les réactions.

Comme quoi, la nouvelle de vie de Nabilla fascine toujours ses fans ! Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à la rejoindre depuis la naissance de Milann. Incroyable !