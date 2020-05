Nabilla fait sensation : pourtant, son nouveau look ne semble pas plaire à tout le monde !

Kim Kardashian se retrouve confinée chez elle depuis plusieurs semaines. Néanmoins, la star s’affiche sexy dans une tenue rose sur Instagram.

Kim Kardashian est en pleine forme et la star se montre très active ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Ainsi, elle continue à faire rêver ses fans en s’affichant dans de belles tenues.

Ainsi, sur Instagram, la starlette a pris la pose dans une mini-jupe rose. Puis, elle n’a pas hésité à enfiler un haut avec un décolleté XXL e t qui dévoile son ventre plat et musclé. Kim K. est plus belle que jamais dans cette tenue et les fans ont tous succombé !

Il semble bien que Kim Kardashian fasse l’unanimité avec sa tenue rose sexy. En effet, elle a reçu plus de 2 millions de likes et ses fans lui ont laissé de nombreux compliments. «Tellement belle» a dit un fan. «Quelqu’un peut me dire où acheter cet ensemble SVP ?» a dit un autre fan.

Enfin, la femme de Kanye West semble avoir inspiré de nombreux internautes avec son look. En tout cas, elle semble très à l’aise dans son corps ces dernières semaines et elle peut être fière de tous ses efforts.