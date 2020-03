Nabilla : quand le petit Milann a de la fièvre, elle s’inquiète !

Avec son fils, Nabilla est une véritable maman poule. Quand le petit Milann a de la fièvre, elle s’inquiète !

Depuis la naissance de Milann , Nabilla est sur un petit nuage. Ainsi, elle ne lâche pas son fils d’une semelle ! Sur les réseaux sociaux, la jeune maman n’hésite donc pas à partager son bonheur avec ses fans. Cependant, tout n’est pas toujours rose. Sur Snapchat, Nabilla a alors déclaré que Milann avait de la fièvre.

«Bon du coup on est rentré à la maison. On devait faire des courses mais finalement on ne va pas y aller parce que notre fils a un petit peu de fièvre». «Il y a le médecin qui est venu et apparemment c’est dû au voyage et tout ça, donc on espère que ça va aller». Les parents de Milann semblent donc inquiets. Mais le petit garçon ne compte pas se laisser abattre pour si peu ! Dans sa story, Nabilla a alors continué. «Voilà on va rester tous les 3 à la maison».

«On va se faire des petits thés, on va se faire des bisous. Hein mon bébé ? Qu’est ce qu’on va faire tous les 3 ? On va faire des câlins, on va regarder des dessins animés.« Pour apaiser son enfant, Nabilla a donc décidé de passer la journée à la maison. La jeune maman a ensuite donné quelques explications sur l’état de Milann.

«J’espère qu’il va aller mieux quand même parce qu’il était un petit peu chaud tout à l’heure». «On était vachement inquiet. Ce matin ça allait. Mais tout à l’heure il a commencé à avoir de la fièvre et du coup on était pas bien du tout». Il n’y a pas de doute à avoir, le petit bout de chou sera très vite en pleine forme !