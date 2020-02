Nabilla : voici sa belle villa à Cape Town

Nabilla va devenir animatrice dans la télé réalité Love Island. La starlette va vivre pendant plusieurs semaines en Afrique du Sud avec Thomas et Milann et ils ont une très belle villa !

Dans quelques jours, Nabilla va animer Love Island, une nouvelle télé réalité sur Amazon Prime Vidéo. La star travaille sur ce projet depuis de nombreux mois et elle est heureuse de pouvoir en parler plus.

Le 2 mars prochain, les fans la verront en Afrique du Sud en train de présenter les candidats de ce show. Pendant un mois, les candidats vont vivre en Afrique et ils vont tenter de trouver l’amour. Néanmoins, les fans auront leur mot à dire puisqu’il pourront éliminer les candidats.

Nabilla va être animatrice pour la toute première fois et elle espère que les fans seront au rendez-vous. D’ailleurs, elle se prépare déjà pour le début de l’émission puisqu’elle est arrivée à Cape Town. Il y a quelques heures, la star a posé ses valises en Afrique du Sud avec Thomas et Milann. Par ailleurs, elle va se sentir comme une vraie princesse en Afrique puisqu’elle a loué une très belle villa !

Thomas Vergara a fait le voyage jusqu’à Cape Town avec Milann et ils vont rester avec Nabilla en Afrique pendant plusieurs semaines. Thomas semble ravi d’être enfin arrivé et il n’a pas perdu de temps pour dévoiler leur villa. Ils vont vivre dans une grande maison avec vue sur la mer et ils sont traités comme des rois.

«Le chef cuisinier qui est là» dit Thomas sur Snapchat. Ainsi, les stars vont recevoir leurs repas en toute tranquillité et ils vont apprécier comme il se doit leur séjour en Afrique.

En plus d’avoir une belle vue, Nabilla et Thomas ont une très belle suite parentale qui donne sur la piscine. Ils vont se sentir comme chez eux dans cette maison et il est clair qu’ils vont profiter de tous les atouts de la maison. En tout cas, la maison semble convenir à Thomas et à son épouse. La star va pouvoir se détendre un peu en famille avant de commencer le show lundi prochain.