Naomi Campbell : pour ses 50 ans, elle dévoile des photos de ses jeunes années (photos)

Laetitia Milot montre régulièrement son quotidien de maman et a récemment partagé une vidéo de sa fille en train de danser. Il semblerait que la comédienne profite à fond de ce moment d’apaisement et passe le plus de temps possible auprès de sa famille.

L’actrice connue pour son rôle très populaire de Mélanie Rénato dans la série Plus belle la vie montre clairement que sa fille Lyana est une priorité absolue et profite des beaux jours pour s’amuser avec elle. La jeune maman, qui a été lynchée dans le passé, n’a plus une seconde à perdre et trouve des idées originales afin de rythmer la vie de son adorable Lyana, qui a fêté ses deux ans le 14 mai dernier.

Quoi de mieux qu’une journée à thème, sous le signe de la fête et la bonne humeur pour passer un bon moment. Laetitia Milot a habillé sa fille avec un déguisement adorable, Lyana s’est transformée en petite abeille à croquer.

Evidemment, l’actrice de 39 ans, qui vit pleinement son confinement, sait aussi faire parler d’elle lorsqu’il s’agit de sujets plus sérieux. Elle a su faire porter sa voix pour des causes très importantes et a sensibilisé un grand nombre de personnes concernant par exemple l’endométriose, une maladie qui concernent de nombreuses femmes et dont elle souffre.

La jeune femme met aujourd’hui les soucis de côté et profite pleinement de cette journée avec sa famille, loin des problèmes et des polémiques. Laetitia Milot vit sa vie de maman à fond et ferait même tout pour avoir un deuxième enfant, peut-être que ce bonheur arrivera prochainement…