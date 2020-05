NBA : Ibrahimovic fait une sortie fracassante sur le documentaire sur Michael Jordan

Alors que le documentaire The Last Dance retrace les belles années des Bulls et Michael Jordan, Zlatan Ibrahimovic voit cela d’un bon oeil.

Sur Twitter, Zlatan Ibrahimovic s’est réjouit de la diffusion de ce documentaire The Last Dance, mais pas pour la même raison que certains. Le joueur du Milan AC a expliqué : «C’est bien de voir The Last Dance. Maintenant, vous voyez ce que c’est de jouer avec un gagnant. Soit vous aimez, soit non. Si ce n’est pas le cas, ne jouez pas».