NBA : «Je pense que Jordan est le GOAT», Ja Morant

Avant de voir «The Last Dance», Ja Morant estimait que LeBron James était le GOAT. Désormais, le rookie des Grizzlies a totalement changé d’avis et désigné Michael Jordan comme le meilleur joueur de tous les temps.

Invité à se prononcer à nouveau sur le GOAT, le meneur des Grizzlies a retourné sa veste et voté en faveur de Michael Jordan.

«Si Michael Jordan est le GOAT ? Oui, il l’est. (…) Je n’ai jamais vu (Michael) Jordan jouer en personne, à part les highlights. Vous savez, The Last Dance m’a donné l’opportunité de voir comment Jordan était, comment il jouait, son état d’esprit… Je pense qu’il est le GOAT. Qui je pensais être le GOAT avant le documentaire ? J’estimais que c’était LeBron. Je regardais LeBron. Il faisait partie de ma génération. C’est lui que je voyais dans ma jeunesse. Je ne pouvais pas parlé de quelqu’un que je n’ai jamais vu», a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé Taylor Rooks, journaliste du Bleach Report.

What effect did the Last Dance documentary have on Gen Z??? Well for @jamorant it changed his mind on who is the GOAT. What are your thoughts? Did it change yours?? pic.twitter.com/e0FLmFj0JG

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) May 21, 2020