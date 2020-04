NBA : «J’étais la seule personne à pouvoir arranger cette situation», Draymond Green revient sur son altercation avec Kevin Durant

En novembre 2018, Draymond Green et Kevin Durant se sont violemment pris le bec. Alors que cette querelle aurait provoqué le départ de KD, l’actuel pensionnaire des Warriors a décrypté cet épisode.

Dans le podcast All The Smoke, Draymond Green a lâché ses vérités sur cette altercation.

«Nous étions face aux Clippers, et vous savez comment je suis. Je suis capable de me prendre une balle, aller face aux médias, prendre une suspension, prendre une amende, prendre une technique pour mes coéquipiers. Mais en retour, j’ai besoin de voir que les gars sont avec moi. Et là, KD est arrivé sur le banc et a tapé dans une chaise. ‘Yo, donne moi ce putain de ballon’. J’ai répondu ‘Dégage de là, et commence à courir putain’. Et il a haussé le ton : ‘Tu as entendu ce que j’ai dit putain’. Et il a recommencé à frapper le banc en me répétant de lui donner la balle. J’étais genre : ‘Tu ferais mieux de te calmer bordel, tu ne sais pas à qui tu parles’. Après, ils ont décidé de me suspendre. Et j’ai dit que c’était une mauvaise idée car j’étais la seule personne à pouvoir arranger cette situation. Mais ils ne m’ont pas écouté donc la situation ne s’est pas arrangée. Après, les choses n’étaient plus comme avant», a-t-il précisé dans des propos rapportés par Basket Session.