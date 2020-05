NBA : Michael Jordan et LeBron James, une mentalité différente ?

Ces dernières années, Lewis Hamilton a connu de nombreux succès en Formule 1. Malgré cela, le pilote Mercedes a tout de même eu envie de souffler un peu…faisant finalement machine arrière, estimant que ce n’était pas la bonne solution.

«Il y a eu des fois, au cours des cinq dernières années, où j’ai pensé que ce serait une bonne chose pour mon corps et pour mon esprit si je prenais une année sabbatique. Mais j’y ai réfléchi, et je ne pense pas que pour un athlète qui est au sommet de son art ce soit une bonne chose de s’éloigner pendant un an et ensuite de revenir. La technologie évolue vite, surtout en Formule 1, prendre une année sabbatique m’aurait donc fait plus de mal que de bien au final. De toute façon, avec le report de cette saison 2020, je suis partiellement en année sabbatique pour le moment !», a avoué Lewis Hamilton, rapporté par F1i.