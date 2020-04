NBA : «on devrait organiser ça sur 2K et régler ce débat !», Wade et Curry règlent un gros débat

Lors d’un live Instagram, Dwyane Wane et Stephen Curry ont été interrogé sur lequel de leurs Big-3 était meilleur que l’autre et ont donné de quoi saliver aux fans de NBA.

Au cours d’un live organisé sur Instagram entre Dwyane Wade et Stephen Curry vendredi, un follower a demandé à l’ancienne gloire du Miami Heat et au meneur de jeu des Golden State Warriors de trancher entre les deux équipes. Curry a ouvert le bal en répondant que cela devait se régler sur la console.

«Sérieux, mec. Sérieux, mec. On devrait organiser ça sur 2K et régler ce débat ! [Rires] », a confié le Splash Brother avant que Flash donne son avis sur la question après avoir assuré ne pas être à la hauteur dans le domaine des jeux vidéos.

«Je déteste ces conversations où on essaye de comparer différentes générations, parce qu’on ne trouvera jamais de réponse. Mais je pense qu’on a tous ces moments où on regarde des grandes équipes et des grands joueurs, et où on se dit : ”M****, j’aurais adoré avoir l’opportunité de jouer contre eux durant leur prime” !», a assuré Dwyane Wade dans des propos relayés par Parlons-Basket.