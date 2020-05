NBA : un big three James-Davis-Lillard ?

Superstar à Portland, Damian Lillard aura toutefois du mal à décrocher un titre avec les Blazers. Par conséquent, il est invité à quitter sa franchise pour rejoindre les Lakers.

«Quitte Portland. Voilà ce qu’il doit faire. Il doit quitter Portland, c’est tout. Je lui ai déjà dit tout ça, il sait ce que je pense de tout ça. Il sait que je pense que c’est un gros joueur, il méritait d’être la first team All-NBA la saison passée, même devant Steph Curry. Ce gars tourne au moins à 25 points de moyenne ces 5 dernières saisons. C’est un All-Star, et un gros shooteur dans les moments qui comptent. Je l’adore lui et quand il joue avec CJ McCollum, c’est un bakcourt élite. Mais je ne crois pas aux deux joueurs ensemble, vu comment la ligue est construite aujourd’hui, je ne pense pas qu’ils peuvent gagner un titre à Portland. L’un des deux doit partir pour permettre à l’autre de briller sans avoir à partager le ballon. Il doit aller aux Lakers. Est-ce que vous pouvez imaginer un duo entre Lillard et LeBron James ? Et avec Anthony Davis ? Tu pourrais tirer de loin ! Ça serait très spécial de voir ça», assure-t-il dans des propos rapportés par Parlons-Basket.