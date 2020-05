N’Golo Kante choque les fans avec une nouvelle coiffure (photos)

Le club de football d’Angleterre de Manchester City Manchester City fera appel le mois prochain de l’ interdiction de compétition européenne de deux ans.

Les champions en titre de la Premier League ont été accusés par l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, d’avoir enfreint les règles du fair-play financier en février, et ont immédiatement fait part de leur intention de faire appel.

La chambre de jugement de l’organe de contrôle financier de l’UEFA a accusé City de «violations graves» des règles FFP et d’octroi de licence aux clubs de l’UEFA en surestimant ses revenus de parrainage dans ses comptes et dans les informations sur l’équilibre financier soumises à l’UEFA entre 2012 et 2016.

Il a ajouté que le club n’avait pas non plus coopéré avec la chambre d’investigation du CFCB. Man City a été condamné à une amende de 30 millions d’euros et banni de toutes les compétitions de l’UEFA pendant deux ans.

La ville a déclaré que l’enquête avait été «viciée» et «préjudiciable» lors de la confirmation de leur appel. Le tribunal arbitral du sport, qui entendra l’appel, a inscrit l’affaire sur son site Internet avec une date d’audience du 8 au 10 juin.