Nicki Minaj : la chanteuse américaine se dénude dans son clip avec 6ix9nine

Nicki Minaj s’est dévêtue pour le clip de Trollz, son duo avec 6ix9ine pour lever des fonds pour The Bail Project, qui vise à aider les manifestants pour les droits civiques arrêtés à payer leurs frais de justice.

«Ce fond propose de l’aide aux individus à faible revenus qui ne peuvent payer leurs cautions. #BlackLivesMatter», a posté Nicki Minaj dans l’annonce.

A portion of the proceeds from #Trollz including merch items, will be going directly to The Bail Project Inc. The fund provides free bail assistance to low-income individuals who can’t afford to pay bail. #BlackLivesMatter #TrollzVIDEO tmrw @ midnight 🦄🌈 https://t.co/bZEurWg6Jx pic.twitter.com/G0t0crYh8E

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) June 10, 2020