Nicki Minaj : la star fait sensation au carnaval de Trinité-et-Tobago (photo)

Nicki Minaj n’en finit plus d’éblouir ses admirateurs ! La jeune femme a d’ailleurs enflammé le carnaval de Trinité-et-Tobago. Vous allez voir, la star s’est affichée rayonnante et ultra sexy sur les chars.

Comme vous pouvez le voir, Nicki Minaj a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands pour ravir ses fans. Pour le carnaval, l’interprète de «Super Bass» a donc misé sur une tenue ultra sexy qui lui allait à ravir.

Autant vous dire que les spectateurs du carnaval ont du avoir le sourire tout au long du show. Son choix vestimentaire très coloré a d’ailleurs fait sensation dans les médias et sur la Toile.

Rayonnante et sexy, Nicki Minaj a mis tout le monde d’accord sur Instagram. Dans le fil des commentaires de son post, les compliments fusent de tous les côtés.

«Quelle beauté, trop sexy», peut-on ainsi lire sous ses clichés ou encore : «Damnnn, The Queen». Plus d’ 1 million d’internautes ont d’ailleurs liké ses photos. Well done Nicki !