Nicki Minaj : son mari Kenneth Perry fait encore des vagues et se fait arrêter

L’époux de la chanteuse américaine Nicki Minaj a été arrêté et placé en détention après avoir manqué ses obligations

Kenneth Perry n’en finit plus de faire des remous. Régulièrement sous le feu des projecteurs, et rarement pour de bonnes raisons, il vient d’être arrêté après avoir omis de s’inscrire au registre des délinquants sexuels.

Pour avoir manqué à ses obligations, Petty a donc été placé en détention, comme cela a depuis été rapporté. Inscrit en tant que délinquant sexuel dans l’état de New York, l’époux de Minaj a visiblement oublié de mettre à jour sa situation depuis son déménagement en Californie.

Arrêté par le Beverly Hills Police Department en novembre dernier, il aura été découvert dans la foulée qu’il ne s’était pas inscrit au registre en question. L’homme avait été relâché suite au règlement d’une caution de 20 000 dollars. Quelques mois plus tard, et sans réaction de sa part, Kenneth Perry est cette fois passé devant les tribunaux, où il a plaidé non coupable.

Libéré après s’être acquitté d’une caution de 100 000 dollars, il devra désormais porter un bracelet électronique, et ne plus quitter la Californie du Sud. Un procès est attendu le 28 avril prochain. Pour rappel, Petty a été déclaré coupable de tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans en 1995. Il passera 4 ans dans une prison de l’état de New York, et pourrait écoper d’une peine de 10 ans si jamais il est reconnu coupable d’une nouvelle accusation fédérale.

Nicki Minaj sur la défensive

Souvent tancée sur sa relation avec Petty, Nicki Minaj a régulièrement évoqué la même défense : «Quand quelqu’un est avec un n**** qui l’a aimé avant qu’elle ait un centime dans la poche ? Comment ne pouvez-vous pas comprendre cela ? Qu’est-ce que vous ne comprenez pas sur la différence entre le bonheur et la célébrité ? Comment osez-vous me parler de faire baisser le niveau ? C’est la vérité : l’argent ne peut pas m’offrir le bonheur et de bonne séances de sexe».