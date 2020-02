Nicolas Cage : l’acteur jouera deux versions de lui-même à deux époques différentes

Vous ne pouvez pas vous passer de Nicolas Cage ? The Unbearable Weight of Massive Talent est fait pour vous. Le prochain film de l’acteur de Snake Eyes, qu’on pourrait traduire par «Le poids insoutenable d’un talent massif», mettra en scène Nicolas Cage, face à… Nicolas Cage.

Dans une interview pour Empire, la star a révélé quelques détails du scénario, et apparemment, c’est à la hauteur de l’intensité que met le comédien dans chacun de ses rôles.

«C’est une version stylisée de moi, mais le simple fait de parler de moi à la troisième personne me met mal à l’aise. Il y a des scènes dans le film qui sont modernes et d’autres moins, où Nic Cage rencontre un Nic Cage jeune. Ils se confrontent et se disputent. C’est une approche acrobatique du travail de comédien», explique l’acteur.

Pirouette et karaté

La version «jeune» de Nicolas Cage sera inspirée du passage de la star sur le plateau de l’émission de Terry Wogan, sur la BBC, en 1990, en pleine promo de Sailor et Lula, quand il était arrivé sur le plateau en faisant une pirouette, en donnant des coups de pied de karaté dans le vent, et en jetant de l’argent au public.

«Je n’aime pas trop regarder en arrière, mais ce film me force à me confronter à tout ça. Il va falloir que je revoie certains de ces films parce que je vais être obligé de rejouer certaines séquences. C’est comme marcher dans le Cabinet du Dr. Caligari, mais avec Les Ailes de l’Enfer et Volte Face», a promis la star.