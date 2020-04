Niger : le Conseil islamique pour le maintien des mesures anti-coronavrius

Alors que la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) alerte sur une probable crise alimentaire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, le gouvernement nigérien anticipe. A la suite du conseil des ministres du 27 mars 2020, le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a annoncé l’attribution de deux marchés publics dans le but de reconstituer des réserves stratégiques alimentaires.

Au Niger, quatre entreprises ont été sélectionnées pour le compte de l’Office des produits vivriers du Niger (OPVN) pour un montant de plus de 2,7 milliards FCFA. Selon un communiqué du gouvernement publié mardi dernier suite au conseil du 27 mars 2020, le Niger reconstitue ses réserves stratégiques alimentaires.

Le premier marché s’élève à près de 1,7 milliard FCFA. Il a été attribué à quatre entreprises pour l’acquisition de 6 000 tonnes de céréales. Un délai de 21 jours a été donné à ces entreprises pour la reconstitution de ces réserves. Le second marché s’élève à plus de FCFA 1 milliard et, concerne l’acquisition de 3 737 tonnes de céréales.

Plus restreint, il a été attribué avec un délai de reconstitution de 15 jours. Il faut dire que cette décision fait suite à l’alerte donnée par la CEDEAO qui prévient contre une crise alimentaire.

«Les stocks alimentaires dans tous les pays de la CEDEAO-UEMOA ne tiendront pas plus d’une semaine en cas de crise sévère. Ce qui a bel et bien l’air de se profiler. En cas de rupture de stock de produits alimentaires, les populations vont mourir massivement, non du coronavirus, mais de famine pendant et après la crise», avait avertis le département de l’agriculture et développement rural de la CEDEAO.

Ainsi, le Niger devance les autres pays de l’Afrique de l’Ouest qui jusqu’à l’heure actuelle, ne prennent aucune mesure dans ce sens. Rappelons que le nombre de morts de la pandémie de Covid-19 qui frappe actuellement le continent africain avoisine 320, alors que le nombre des cas positifs confirmés avoisine 7.750.

Par Félicienne HOUESSOU