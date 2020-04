Nigéria : 70 pourcent des personnes testées positives pour le Covid-19 sont des hommes (officiel)

Le Dr Osagie Ehanire, ministre nigérian de la Santé, a révélé que sur les 2 000 personnes testées pour la maladie à coronavirus (COVID-19), 70% sont des hommes.

Selon Ehanire, la tranche d’âge des personnes infectées jusqu’à présent se situait entre 30 et 60 ans, mais toutes les tranches d’âge pouvaient être infectées par la maladie virale.

S’exprimant mercredi lors de la réunion présidentielle du groupe de travail sur le COVID-19 à Abuja, Ehanire a également révélé que le pays avait augmenté le nombre de centres d’isolement et d’unités de soins intensifs à travers le pays, tandis que deux nouveaux laboratoires avaient été ajoutés au Nigeria Center for Disease Control ( NCDC) réseau de laboratoires moléculaires pour COVID-19, un à Ebonyi et un à Oyo.