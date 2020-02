Nigeria : la justice libère des dizaines de chiites incarcérés depuis 2015

Plus de quatre ans après leur incarcération, 87 membres d’un groupe chiite radical au Nigeria, accusés d’être responsables de la mort d’un soldat au cours d’un rassemblement religieux qui a tourné en bain de sang en décembre 2015, ont été libérés vendredi 21 février, a annoncé leur avocat.

Le tribunal de la ville de Kaduna, dans le nord du pays, a «renvoyé et acquitté» les membres du Mouvement islamique au Nigeria (MIN), estimant qu’il n’y avait pas assez de preuves pour les juger coupables de la mort du soldat, a indiqué Haruna Magashi à l’AFP.

«Cela met un terme à des années de bataille judiciaire, engagée contre le gouvernement de l’Etat de Kaduna, qui avait inculpé près 200 membres du MIN après l’attaque de l’armée contre «notre» cortège en décembre 2015», a fait valoir le porte-parole du mouvement dans un communiqué de presse publié à la suite de la décision de justice.

L’armée nigériane avait ouvert le feu sur une procession chiite, accusant les membres du MIN de vouloir tendre une embuscade au chef de l’Armée à Zaria, ville dans laquelle les chiites sont basés.

Près de 350 chiites, la plupart non armés, avaient alors été tués et enterrés dans des fosses communes par des militaires, et des centaines d’autres avaient été arrêtés, dont le leader du mouvement Ibrahim Zakzaky, ainsi que son épouse.

Un rapport officiel de l’Etat de Kaduna a par la suite reconnu que l’armée avait agi de manière disproportionnée et que les militaires impliqués devaient être punis, mais aucun n’a jamais été poursuivi.

En 2019, plus d’une centaine de détenus ont déjà été libérés, mais Zakzaky et sa femme Zeenat sont toujours derrière les barreaux pour homicide volontaire, bien qu’un tribunal fédéral a ordonné dès 2016 leur remise en liberté.

L’avocat du MIN a déclaré qu’il continuerait de faire pression pour la libération du chef chiite. «Nous allons maintenant concentrer notre attention sur le procès de Sheikh Ibrahim Zakzaky», a déclaré Magashi.

Le MIN, apparu comme un mouvement étudiant en 1978 avant de se muer en groupe radical, est aujourd’hui encore proche de Téhéran et suscite une grande hostilité au Nigeria, où l’élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l’Arabie saoudite. Les manifestations du groupe sont régulièrement matées dans le sang.