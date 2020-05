Nigéria : les dossiers bancaires de l’ancien président Goodluck Jonathan, Diezani et d’autres seront examinés par le gouvernement nigérian

La demande du gouvernement nigérian d’une assignation à comparaître contre 10 banques américaines pour obtenir les informations nécessaires pour poursuivre les responsables gouvernementaux prétendument liés à la firme d’ingénierie britannique des îles Vierges britanniques, Process and Industrial Development (P&ID), et le système de corruption présumé de 9,6 milliards de dollars ont été accordées par un juge américain.

Les dépôts ont été effectués par Alexander Pencu, partenaire de Meister Seelig & Fein LLP, avocats de la République fédérale du Nigéria et Abubakar Malami, procureur général de la Fédération et ministre de la Justice du Nigéria.

La juge fédérale de New York, Lorna Schofield, qui a accédé à la demande, a demandé aux banques concernées de permettre au gouvernement nigérian d’accéder aux informations dont il avait besoin pour prouver son cas.

Les anciens titulaires de charges politiques dont les comptes devraient être consultés par le gouvernement nigérian comprennent l’ancien président Goodluck Jonathan et son épouse, Patience Jonathan; l’ancien ministre du Pétrole, Rilwanu Lukman; Diezani Alison-Madueke, ancien ministre du pétrole sous le mandat de M. Jonathan; et Allison Amaechina Madueke; l’ancien procureur général et ministre de la justice, Mohammed Bello Adoke.