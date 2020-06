Nigéria : Un ex séminariste victime d’un viol collectif, parle

Augustin Mario Nnaji, c’est le nom du jeune homme qui a été abusé sexuellement par une mère et ses deux filles alors que ce dernier voulait être prêtre.

Malheureusement, ce viol a tué en lui toute sa vocation pour le sacerdoce. Selon les informations de Legit Nnaji, la victime serait envoyé dans une paroisse pour ses travaux apostoliques et fut hébergé par une femme.

Il affirme avoir réussi à résister aux tentations des autres femmes qui lui ont rendu visite pendant son séjour chez son hôte. Mais il ne savait pas que le pire restait à venir.

Un samedi soir, cette femme qui l’hébergeait et ses filles l’ont violé pendant une heure et quelques minutes malgré ses supplications.

« J’ai supplié et j’ai pleuré. J’ai imploré en vain qu’elles ne fassent pas cela », a-t-il déclaré. N’ayant aucune pitié pour le jeune homme, cette femme a menacé de dire aux voisins qu’il avait essayé de violer l’une de ses filles s’il ne coopère pas.