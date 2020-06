Nigéria : un homme est arrêté pour avoir violé 40 femmes

Ce mardi, un homme a été appréhendé par la police nigériane, qui révèle que ce dernier est accusé d’avoir violé quarante personnes (femmes et enfants) en un an. Et ceci, dans l’une des villes nord appelée Dangora.

Une situation très lamentable et irresponsable. Cet homme a fait vivre aux innocentes populations l’enfer à grande échelle. Il a installé pendant longtemps la panique et l’insécurité totale dans le cœur de ses précieuses femmes. Mais comme on le dire ; plusieurs jours pour le voleur, et un seul jour pour le propriétaire.

Cet homme, qui représentait une véritable gangrène, a été stoppé et mis aux arrêts par la police nigériane. Selon la police, le violeur professionnel aurait aussi commis son forfait avec une femme de 80 ans et des filles âgées d’à peine 10 ans.

En plus, selon les informations, l’homme en question escaladait les clôtures et prend d’assaut sa proie qu’il déguste allègrement. Pour cela, son arrestation a été un ouf de soulagement pour les femmes.

«Nous pouvons maintenant dormir les yeux fermés», a confié une femme à la BBC au cours d’une interview.

Par seulement les femmes, même aussi le chef de la ville, Ahmadu Yau, a déclaré que l’arrestation est une bonne nouvelle.

«Les habitants de Dangora sont très heureux en ce moment et nous espérons que la justice sera rendue de manière appropriée», a-t-il dévoilé.