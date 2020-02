Nigéria : une chantre révèle comment sa sœur lui a «volé» son mari et ses enfants

Gloria Doyle, une chanteuse gospel nigériane a perdu son mari et ses enfants au profit de sa sœur cadette. Dans une interview avec The Nation, Gloria a révélé que sa sœur de sang avait une liaison avec son mari à cette époque et vit actuellement aux États-Unis grâce à son époux.

D’après la chantre, son nom a été modifié dans les documents et remplacé par celui de sa sœur cadette par son mari qui voulait que leurs enfants viennent aux États-Unis.

«Leur père est un citoyen américain bien qu’il soit Nigérian de naissance. Il a dit qu’il voulait que les enfants viennent, moi aussi, je pensais que ce serait une meilleure opportunité pour eux. Donc, je leur ai permis de partir. Ce n’est pas que je n’aurais pas pu y aller, mais à ce moment-là, ce qui s’est passé, c’est qu’il avait en fait une liaison avec ma sœur cadette, qui vit actuellement en Amérique à travers lui.

Et quand les enfants allaient en Amérique, les documents ont été modifiés. Mon nom a été remplacé par celui de ma sœur cadette. Alors, quand il était temps pour moi d’aller aux États-Unis, on m’a refusé le visa.

On m’a refusé le visa trois fois maintenant. Il est arrivé à un point où un test ADN est nécessaire pour prouver que je suis la mère des enfants et c’est le point où on se trouve. Donc, ce n’est que lorsque mes enfants viennent ici que je peux penser à aller en Amérique.

Cela a rendu mon voyage hors du pays très difficile. Et c’était le plan initial, qui devait me frustrer et me rendre incapable de revoir mes enfants. Mais avec Dieu, les choses vont bien», a confié Gloria Doyle.