Noël : voici ce que 50 Cent a fait à son fils

Pour rendre heureux son fils pour le Noël, le rappeur et acteur américain 50 cent a dépensé plus de 100 000 dollars pour fermer un magasin Toys ‘R’ Us afin qu’ils en profitent massivement. Pour Noël, 50 Cent avait envie de faire plaisir à son fils Sire Jackson.

La star du rap game US qui a assuré sa reconversion dans la production de séries à succès (Power…) pour la télé américaine, et dans les trolls sur les réseaux sociaux , à la main longue. Ainsi, Fifty a fait fermer un magasin de jouets Toys ‘R’ Us pour le plus grand plaisir de son fils de 7 ans , qu’il a eu avec Daphne Joy. Le jeune garçon a eu le droit à une session de shopping privée : seul dans la boutique, il a eu le droit de prendre tout ce qu’il désirait…, rapporte le site raprnb.

Le garçon avait demandé au début du mois à son père «tout le magasin» pour son Noël, et son souhait a tout simplement été exaucé, quand 50 a loué la boutique Toys ‘R’ Us du New Jersey.

50 Cent a partagé sur les réseaux sociaux, la vidéo de la surprise qu’il lui a faite.

Dans cette vidéo, le rappeur fait comprendre à son fils qu’il peut avoir tout ce qu’il veut, qu’il n’a pas à se soucier de quoi que ce soit. «Tu peux avoir tout ce que tu vois…», a expliqué 50 Cent.

Trés ému et très content, de sa séance de shopping, Sire s’est amusé à tirer sur son père avec des fusils Nerf et à jouer à Mario Kart. Même la girafe Geoffrey, mascotte de la chaîne de magasin Toys ‘R’ Us abandonnée il y a quelques années, est sortie de sa retraite pour taper la pose avec Fif’ et son fils.

Le garçon n’a pas manqué de remercier son père pour son geste noble, rempli d’amour. Sire Jackson, a commenté ce moment magique qu’il avait vécu avec son père en légende d’une photo dans le magasin avec Fifty et la girafe Geoffrey. Il remercie son père :

«Quand j’ai demandé à mon père “TOUT le Tos R Us” pour Noël, je pensais pas qu’il le ferait, mais il l’a fait 😱🤩❤️ Merci Papa ! Le plus beau Noël de tous les temps! 😱🙏🎄 🎁»