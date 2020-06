Nomination à la Fédération béninoise de football : vers la mise en place d’une commission des arbitres contestée ?

Selon des indiscrétions, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a procédé à un réaménagement technique au sein de la commission des arbitres.

Des changements intervenus, où il y a un départ qui invite à réflexion. En effet, les nouvelles nominations en vue au niveau de ladite commission feraient état du remplacement du vice-président de la commission des arbitres, Toupe Gilles, qui serait l’homme intègre, qui depuis la saison passée a lutté contre la corruption et aux consignes dans l’arbitrage.

Ce dernier serait remplacé par l’ancien secrétaire général des arbitres sous l’ancienne fédération, sous laquelle, les arbitres étaient envoyés en mission pour truquer les résultats des matches.

Outre ce cas, on a également le poste de responsable du département arbitral qui aurait changé de mains. En effet, c’est à Thomas Boko que reviendrait ledit poste. Il va remplacer l’arbitre international, Bonaventure Coffi Codjia qui lui, est repositionné au poste d’instructeur national qu’occupait ce dernier. Une permutation qui interpelle également.

Et on se demande quelles sont les raisons qui ont motivé ce jeu de chaise musicale. Revenant au poste d’instructeur national, on se demande si Bonaventure Codjia l’accepterait et se laisserait rétrograder? Des pratiques qui avaient conduit à des crises par le passé. Les vieux démons seraient-ils de retour à la FBF?

D’ailleurs des voix se lèvent depuis un certain temps pour fustiger les nominations qui se font à l’insu des membres du comité exécutif par le secrétaire général au gré du président.

Ainsi, le président de la FBF de Chacus doit grandement ouvrir les yeux s’il ne veut pas que son mandat bascule en crise et ramener encore une fois en arrière le football béninois. Le ministre Homeky, grand artisan de la cohésion et stabilité retrouvées au sein de la faitière est appelé au secours.