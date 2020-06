Nomination des préfets des Collines et du littoral : une équation difficile à résoudre?

Les élections communales et municipales sont terminées, la rupture doit faire face à d’autres défis majeurs. Et le tout prochain a trait à la nomination des préfets des départements des Collines et du Littoral. Ces autorités qui doivent assumer l’exercice de la tutelle sur les communes pour une redynamisation dans la gestion de nos municipalités, sera une question à double tranchante pour le Président de la République.

Le préfet est le dépositaire de l’autorité de l’État dans le département. Si les dix autres départements sont pourvus à ce jour, il est à noter que les Collines et le Littoral sont toujours sans véritable autorité préfectorale. Une situation qui n’est pas de nature à établir l’ordre en temps réel, et les événements fâcheux notés dans ces deux départements au lendemain des législatives d’avril 2019 le prouvent à suffisamment.

Les charges d’un préfet sont-elles si légères à telle enseigne qu’un préfet peut s’occuper avec efficacité de deux départements ? C’est en voulant corriger ce déficit que l’option de nommer 12 préfets au lieu de se contenter de 06 a été faite. Les intermédiaires, avec toute leur bonne volonté, ne peuvent pas répondre aux exigences d’un tel poste, surtout avec l’installation des nouveaux conseillés communaux et les échéances électorales futures.

Manquons-nous si tant d’administrateurs civils ou cadres compétents et expérimentés pour occuper ces postes ? Assurément Non. Le gouvernement doit parer au plus pressé à cette situation en nommant de jeunes cadres compétents et expérimentés à la tête de ces deux départements que sont les Collines et le Littoral. Il y va de la mise en œuvre efficiente de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration.