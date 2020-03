Non-respect des mesures de prévention du Covid 19 : Benjamin Hounkpatin rappelle les sanctions encourues

Le Bénin est en alerte après la détection du premier cas d’infection au coronavirus enregistré le lundi 16 mars 2020. Au lendemain de cette mauvaise nouvelle, des personnes ayant quitté des pays infectés pour le Bénin ont été interpelées pour n’avoir pas respecté les consignes d’auto-isolement.

En vue de rappeler les citoyens béninois et les étrangers résidents au Bénin à l’ordre, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a renseigné que ceux qui s’entêteraient à enfreindre les prescriptions sécuritaires de prévention du Covid-19 subiront les rigueurs de la loi. C’est à travers un communiqué parvenu à notre rédaction. Lire ci-dessous, l’intégralité du communiqué

Il m’est revenu que des personnes rentrées de voyage ne respectent pas les mesures d’auto-isolement et de mise en quarantaine prescrites et largement diffusées dans la presse et au niveau des points d’entrée du territoire national,dans le cadre des mesures de prévention de l’infection au COVID 19.

Je viens par la présente rappeler que ces mesures d’ordre public sont prises dans le but d’assurer la protection de la santé de toutes et de tous.

C’est pourquoi, en liaison avec les services compétents du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, ainsi que ceux du Ministère de la Justice et de la Législation, j’ai fait interpeller des ressortissants étrangers rentrés de leurs pays d’origine pourtant touchés par la pandémie, et qui ont repris leurs activités au Bénin sans observer lesdites mesures, pour les conduire de force au site de mise en quarantaine en vue de leur faire observer la période d’isolement obligatoire.

Je saisis cette occasion pour rappeler que toute personne qui s’opposerait ou tenterait de se dérober, de quelque manière que ce soit,à l’application de ces mesures qui protègent la population, s’expose aux sanctions pénales et civiles prévues par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin.

Par ailleurs, j’invite quiconque ayant connaissance du non-respect des mesures d’auto-isolement par tout individu béninois comme étrangers revenu de l’extérieur, à appeler l’un des numéros suivants : 95 36 11 07 / 51 02 00 00 / 51 04 00 00 ou à se rapprocher de l’unité de police la plus proche pour porter l’information.

Une telle collaboration, indispensable à la préservation du bien-être collectif, sera fortement appréciée.

Benjamin I. B. HOUNKPATIN

Ministre de la Santé